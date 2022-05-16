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Сегодня, 14:54

Корреспондент «СЭ» был награжден за публикацию о лыжном спорте

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Корреспондент «Спорт-Экспресс» Рустам Имамов получил награду за победу в конкурсе среди журналистов и средств массовой информации «Инфоski-Tatarstan» в номинации «Командный спринт».

Награда была вручена руководством федерации лыжных гонок Республики Татарстан, президентом федерации лыжных гонок РТ Ильшатом Фардиевым в присутствии президента всероссийской федерации лыжных гонок Елена Вяльбе.

На участие в конкурсе была подана публикация с интервью российской лыжницы Христины Мацокиной.

Христина Мацокина. «Нельзя выдавать 18-летним парням оружие, нужны строгие законы». Лыжница из Казани Мацокина — о своей карьере и трагедии в Татарстане

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