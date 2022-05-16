Вяльбе о будущем: «Трудно сказать, решать здесь будем не мы. Готовимся вместе к Италии»

Елена Вяльбе на итоговом мероприятии по окончании сезона федерации лыжных гонок Республики Татарстан рассказала о том, как сборная России и сборная Республики Татарстан будет готовиться к Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в итальянских городах Милан и Кортина д’Апеццо.

«Безусловно, я поздравляю всех татарстанских лыжников с победой в общем зачета Кубка России. Это очень круто, безусловно. Не надо никому огорчаться, что не получилось у Христины на Олимпиаде, я уверена, что у вас в реальности все еще впереди. Поэтому будем готовиться уже все вместе к Италии. Что будет дальше? Трудно сказать. Решать здесь ведь будем не мы. Поэтому трудно ответить.

Если же в целом говорить и про Татарстан, то уровень развития лыжных гонок в республике не просто повышается, он летит вверх с огромной скоростью. Очень много на самом деле серьезных, и самое главное, что ежегодно вы проводите детские соревнования и сами видите, какой наплыв идет детей в этом виде спорта. Это главное, чем больше детей, тем больше будет выбор. И однозначно Татарстан подготовит своего олимпийского чемпиона», — сказала Вяльбе.

Отметим, что ранее призерами Олимпиады от Республики Татарстан становились Анна Нечаевская и Андрей Ларьков.