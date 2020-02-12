Вяльбе прокомментировала ситуацию со сломанным Клебо пальцем во время игры в боулинг

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «СЭ» отметила, что норвежцу Йоханессу Клебо стоит быть внимательнее.

— Как вы отреагировали на новость о том, что главный конкурент Большунова, норвежец Йоханнес Клебо, сломал палец на руке во время игры в боулинг?

— Лично мне всегда интересней бороться за победу с самыми сильными. Спортсмен такого высокого уровня, как Клебо, наверно, должен за собой внимательней следить и думать головой, чтобы таких вещей не случалось. Надеюсь, палец уже позволяет ему не только тренироваться, но и выступать, и 15 февраля мы увидим Клебо на старте. (Наталья Марьянчик)

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