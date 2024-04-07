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Сегодня, 14:58

Вяльбе призналась, что плакала, когда увидела финиширующих в гонке в гору лыжниц

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала первую в истории страны гонку в гору.

«Фантастика! Тут живут какие-то волшебники, все наши старты были в замечательную погоду, — отметила глава ФЛГР. — Вчера шел снег, а сегодня снова солнце. Честно, когда первые девчонки прибежали я даже плакала. Мне кажется, у нас все получилось, что мы хотели. Конечно, им было очень тяжело, но они тоже все очень счастливы что это вообще случилось у нас. Самое запоминающееся событие сезона».

Елена Вяльбе. «Чего я должна приглашать иностранцев — они же нас не зовут». Елена Вяльбе — о гонке в гору, Большунове и завершении сезона

В воскресенье на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» прошел масс-старт на 10 километров с 44 градусным подъемом.

«Сто процентов успешный тур. Попробуем теперь его просто расширить, может быть в Апатиты съездим или еще что-то интересное придумаем. Но думаю, что это гонка 100% приживется. Честно, боялась, что тяжело добраться и никого не будет. А на самом деле народу было очень много, так круто! Очень хорошая реклама была по городу, и по радио, и по телевизору. Болельщикам, честно, большое спасибо. В воскресенье в 10 утра поехать в горы, понимаю, что хочется в постели понежиться. Но я уверена, что никто вообще не пожалел, что пришел», — сказала Вяльбе.

У мужчин в гонке победил Савелий Коростелев, у девушек — Алина Пеклецова.

Елена Вяльбе
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