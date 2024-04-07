Коростелев о победе над Большуновым: «Казалось, что он снова выскочит из-за спины и обойдет, но что-то пошло не так»

Лыжник Савелий Коростелев прокомментировал свою победу в гонке в гору в рамках финала Кубка России в Кировске и тура «Большой Вудъявр».

Впервые в российской истории лыжников отправили бежать по горнолыжной трассе.

«Я — горняк теперь, или нет? На самом деле, даже не имел понятия, как ползти в эту гору. Егор Сорин сказал мне просто идти своим темпом, не дергаться, ничего такого не предпринимать. Тут можно идти только дистанционным темпом, нельзя заходить в какую-то сверхзону. Хотя, мне кажется, я прошел весь угол в гору в пятой зоне. Обыграл Большунова, но, честно даже не думал, что получится это сделать именно сегодня, на подъеме в гору. Саша шел за мной по пятам, казалось, что мы выйдем на финиш, и он как обычно выскочит из-за спины и обскочит, но что-то пошло не так.

На самом деле, болельщики задают большую мотивацию идти дальше, когда стоят два коридора с обеих сторон и орут: «Давай, давай!». Это на самом деле придает сил, хотя бы чуть-чуть, желание останавливаться на подъеме в гору уменьшается», — сказал Коростелев.

Вторым в гонке в гору на заключительном этапе Кубка России в Кировске стал Алексей Червоткин, уступив лидеру 9,2 секунды. Александр Большунов финишировал третьим с отставанием в 14,8 секунды.

У женщин масс-старт в гору выиграла Алина Пеклецова. Второе место заняла Вероника Степанова, третье — Анастасия Кулешова.