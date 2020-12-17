Вяльбе надеется, что в спорте появится человек, который прекратит наказывать Россию

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась по поводу решения CAS в отношении ВАДА и российских спортсменов. Спортивный арбитражный суд принял решение запретить россиянам выступать под своим флагом на протяжении двух лет.

«Мне реально очень жаль, — цитирует RT Вяльбе. — Мои молодые спортсмены уже съездили на Олимпиаду без флага и гимна, и очень жаль, что им придется это повторить. Не знаю, насколько это болезненно, поскольку сама я никогда не была в этой шкуре, но очень обидно, тем более что спортсмены страдают ни за что. Хочется верить, что когда-то в этой истории будет поставлена точка. Я надеялась еще до вынесения вердикта, что найдутся какие-то благоразумные люди, которые задумаются о том, что почти во всех видах спорта уже нет тех атлетов, к которым предъявлялись претензии. И что историю давно пора закончить. А она ведь не закончена и сейчас».

«Если вспомнить Пхенчхан, перед теми Играми постоянно появлялись какие-то новые требования и мы до последнего не знали, кому и по какой причине откажут в приглашении, — добавила Вяльбе. — Почему в нашем виде спорта не пригласили на те Игры Сергея Устюгова? Или Глеба Ретивых, который вообще не участвовал в ОИ-2014? Поэтому я по-прежнему надеюсь на то, что в международном спортивном сообществе появится какой-то авторитетный человек, который скажет: «Все, хватит!» Нельзя многократно наказывать людей за одни и те же нарушения, причем не ими совершенные».

В число санкций CAS входят также ряд штрафов для РУСАДА и запрет на проведение в России международных турниров.