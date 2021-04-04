Вяльбе дала оценку российским лыжникам по итогам прошедшего сезона

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе дала оценку российским лыжникам по итогам минувшего сезона.

«В целом сработали на «четверку с плюсом» у мужчин и у женщин. Немножко не добрали мужчины и женщины», — сказала Вяльбе журналистам.

В прошедшем сезоне Александр Большунов во второй раз стал победителем общего зачета Кубка мира, второе место занял Иван Якимушкин, у женщин второй в общем зачете стала Юлия Ступак. На чемпионате мира в Оберстдорфе российская сборная заняла пятое место. В активе команды одна золотая, три серебряные и одна бронзовая награда.