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Вяльбе дала оценку российским лыжникам по итогам прошедшего сезона

14:11
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе дала оценку российским лыжникам по итогам минувшего сезона.

«В целом сработали на «четверку с плюсом» у мужчин и у женщин. Немножко не добрали мужчины и женщины», — сказала Вяльбе журналистам.

В прошедшем сезоне Александр Большунов во второй раз стал победителем общего зачета Кубка мира, второе место занял Иван Якимушкин, у женщин второй в общем зачете стала Юлия Ступак. На чемпионате мира в Оберстдорфе российская сборная заняла пятое место. В активе команды одна золотая, три серебряные и одна бронзовая награда.

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