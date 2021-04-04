«Не всем подходит, когда сильный лыжник в группе». Напарника Большунова убирают из группы

Российский лыжник Андрей Собакарев рассказал корреспонденту «СЭ», что прекращает сотрудничество с Юрием Бородавко. По его словам, инициатива принадлежит тренеру группы. В сегодняшнем марафоне на чемпионате России он занял третье место.

— Гонкой не очень доволен, конечно. Первая пара лыж не держала, 30 километров почти без мази, загрузил руки. И в начале гонки мы столкнулись с Антоном Тимашовым перед пунктом питания, он меня не увидел и стал в меня перестраиваться. Но нормально, без потасовок обошлось.

Постараюсь что-то пересмотреть в летней подготовке, но видимо, уже не у Юрия Викторовича Бородавко. У меня был сложный сезон, переболел ковидом, сложно было поймать выносливость даже в спринтерских гонках. Здесь тоже проблемы с лыжами. Рассчитывал на большее. Меня выводят из группы. К кому пойду? Буду думать в межсезонье, что делать.

— Получается, сила Большунова иногда ломает карьеры другим спортсменам?

— Да в какой-то мере. Не всегда хорошо, когда есть сильный спортсмен, за которым тянешься. Не всем подходит быстрая подготовка. Не могу сказать, что ему уделяется много внимания, он просто сильный спортсмен, много тренируется. К нему нет особого внимания. Просто график тяжелый, а он делает в полтора — два раза больше.

(Дмитрий Кузнецов)