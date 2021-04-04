Вяльбе: «Если бы каждый был хотя бы на 80 процентов таким, как Большунов, у нас было бы больше медалей»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась об успехах Александра Большунова.

«Александр сделал колоссальный шаг вперед. Зная его настрой... Он выходит на любую гонку только с одной мыслью — мыслью о победе. Это абсолютно правильный спортсмен. По-другому выходить и соревноваться не надо. Саша предельно сконцентрирован. В плане дисциплины он просто... Если бы каждый спортсмен хотя бы на 80 процентов был таким, как Саша, то у нас было бы еще больше медалей», — сказала Вяльбе в интервью каналу «Россия 24».

Александр Большунов — чемпион мира в скиатлоне и двукратный обладатель Большого хрустального глобуса как победитель общего зачета Кубка мира (2019/20, 2020/21).