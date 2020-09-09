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«Безграмотно все успехи норвежцев объяснять наличием астматиков». Острое мнение почетного члена МОК

17:43
Виталий Смирнов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Виталий Смирнов. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Почетный член МОК Виталий Смирнов призвал руководителей российского спорта обратить внимание на успехи Норвегии в лыжах и биатлоне и не списывать их победы на препараты от астмы.

— Примером недальновидности и политической безграмотности является ситуация, когда все успехи норвежских лыжников или биатлонистов объясняют наличием у них астматиков, — цитирует ТАСС Смирнова. — Быть может, лучше стоит серьезнее посмотреть, почему страна, чье население равно третьей части населения Москвы, на протяжении десятилетий является сильнейшей лыжной державой?

Смирнов также обратил внимание, что лыжный спорт в Норвегии активно развивается начиная с XIX века.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9407847

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