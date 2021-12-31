В сборной России заявили, что Большунов только набирает форму
15:44
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» оценил выступление Александра Большунова на масс-старте в рамках «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
«Как выступил Большунов? Хорошо! Поздравляю Александра с серебряной медалью. Призовое место. Он постепенно набирает форму», — сказал Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, который оторвался от соперников на последнем круге.
Вторым к финишу пришел российский лыжник Александр Большунов. Отметим, что 31 декабря Большунов отмечает день рождения.
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