В сборной России заявили, что Большунов только набирает форму

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» оценил выступление Александра Большунова на масс-старте в рамках «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

«Как выступил Большунов? Хорошо! Поздравляю Александра с серебряной медалью. Призовое место. Он постепенно набирает форму», — сказал Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, который оторвался от соперников на последнем круге.

Вторым к финишу пришел российский лыжник Александр Большунов. Отметим, что 31 декабря Большунов отмечает день рождения.