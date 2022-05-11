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Сегодня, 17:21

В сборной России рассказали о готовности Большунова к сборам в Крыму

Сергей Федоров
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о подготовке команды к сборам в Крыму.

«Сейчас все на индивидуальной подготовке, закрывают свои домашние дела. Ни у кого больших проблем со здоровьем нет, проходят диспансеризацию, залечивают болячки. Надеюсь, к началу сбора все придут в полном здравии. У Саши проблемы с зубами еще решаются, это дело небыстрое. Все идет в плановом порядке», — сказал Бородавко «СЭ».

Тренировочный сбор в Крыму начнется 15 мая.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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