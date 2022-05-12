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Сегодня, 08:51

Дарья Непряева опубликовала новое фото с отдыха в Дубае

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Дарья Непряева.
Фото Соцсети
Дарья Непряева.
Фото Соцсети
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Российская лыжница Дарья Непряева выложила новую фотографию в своих социальных сетях. 19-летняя спортсменка показала, как отдыхает в Дубае. Девушка сделала интересный снимок на фоне колеса обозрения.

Дарья Непряева. Фото Соцсети
Дарья Непряева.
Соцсети

Дарья Непряева выступила на чемпионате России в Сыктывкаре в марте и заняла 19-е место в спринте, в 10-километровой разделке классическим ходом стала восьмой, в составе эстафетной команды — 13-й.

Ее сестра Наталья завоевала три медали на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

Дарья Непряева
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