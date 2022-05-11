Юлия Ступак: «Спасибо, Алтай, что поднял самые крутые ощущения во мне»

Лыжница Юлия Ступак рассказала о своих эмоциях от поездки в Алтай

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала о своей поездке на Алтай.

«Жить красивую, яркую, вкусную жизнь! Не строить из себя непоколебимую даму, которую ничего не сломит... А быть эмоциональной! Вкушать эту жизнь, медленно и со вкусом!

Работать! Много работать над собой и в то же время давать себе отдых без критиканства. Спасибо, Алтай, что поднял самые крутые ощущения во мне. Расшевелил и сбросил пыль. Это было нечто!» - написала Ступак в соцсетях.