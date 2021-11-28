В Госдуме оценили победу Большунова: «Наши лыжники прошли целые круги ада»
15:32
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Александра Большунова в гонке преследования на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в финской Руке.
«Все наша элита заняла призовые места. Поздравляем Вяльбе и ее команду. Молодцы! Наши лыжники прошли целые круги ада — обвинения, угрозы, отстранения. Но сейчас всех этих хваленных Клебо они делают. Главное — не расслабляться. Впереди основные старты сезона», сказал Свищев.
Весь пьедестал заняли российские лыжники: на втором месте Сергей Устюгов, третьим стал Артем Мальцев.
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