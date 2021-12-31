В ФЛГР считают, что Большунов наберет форму к Олимпиаде

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин в разговоре с «СЭ» прокомментировал серебро Александра Большунова на масс-старте в Оберстдорфе в рамках «Тур де Ски». Россиянин в свой день рождения финишировал вторым, уступив только норвежцу Йоханнесу Клебо.

«Я думаю, что второе место — это успех, — сказал Крянин корреспонденту «СЭ» Микеле Антонову. — Тактика, которую мы наблюдаем: выход на пик формы к февралю. Саша показывает это во всех гонках. Если все будет нормально, Большунов подойдет к Олимпиаде в наилучшей форме. Любой спортсмен, выходя на старт, рассчитывает на первое место. У кого-то получается, а у кого-то нет. Перед стартом все 50 человек претендуют на первое место. А как финишируют, так финишируют».

Бронзовый призер чемпионата мира также поделился мнением о том, можно ли бороться с Клебо за первые места в следующих гонках.

«Любая гонка — тактика, погодные условия и подготовка лыж. Все влияет. В этом интерес и заключается, кто выйдет победителем. Клебо выбрал такую тактику, которая сработала на победу. Большунов где-то, может быть, что-то упустил. Где-то ему не хватает возможностей. Радует то, что Большунов уже оказывает борьбу и сопротивление. Все идет вперед», — добавил Крянин.