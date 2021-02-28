В честь победы Большунова на ЧМ прозвучал гимн Международной федерации лыжных видов
22:18
Российский лыжник Александр Большунов получил золотую медаль чемпионата мира. Большунов в субботу одержал победу в скиатлоне.
В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) Россия лишена флага и гимна на чемпионате мира. Россияне выступают под названием RSF (Russian Ski Federation), а на награждении Большунова вместо гимна страны прозвучал гимн Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).
Церемония награждения Александра Большунова— Великий Твитсби (@greattvetor) February 28, 2021
Источник: Telegram-канал комментатора Дмитрия Губерниева pic.twitter.com/VjVGOqxBhb
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