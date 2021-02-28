В честь победы Большунова на ЧМ прозвучал гимн Международной федерации лыжных видов

Российский лыжник Александр Большунов получил золотую медаль чемпионата мира. Большунов в субботу одержал победу в скиатлоне.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) Россия лишена флага и гимна на чемпионате мира. Россияне выступают под названием RSF (Russian Ski Federation), а на награждении Большунова вместо гимна страны прозвучал гимн Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).