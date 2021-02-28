Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки

В честь победы Большунова на ЧМ прозвучал гимн Международной федерации лыжных видов

22:18
Теги:

Российский лыжник Александр Большунов получил золотую медаль чемпионата мира. Большунов в субботу одержал победу в скиатлоне.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) Россия лишена флага и гимна на чемпионате мира. Россияне выступают под названием RSF (Russian Ski Federation), а на награждении Большунова вместо гимна страны прозвучал гимн Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир