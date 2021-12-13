Степанова — Крупицкой: «Ну что, Женя, покажем им через пару лет, чей гимн должен играть?»
Вероника Степанова в Instagram обратилась к Крупицкой
08:24
Российская лыжника Вероника Степанова в своем Instagram обратилась к другой лыжнице сборной России Евгении Крупицкой.
В прошедшие выходные 19-летняя Крупицкая впервые выступила за сборную России на Кубке мира.
«Ну что, Женя, покажем им через пару лет, чей гимн должен играть?» — написала Степанова.
12 декабря Крупицкая заняла 38 место в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка мира Давосе.
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