Российская лыжника Вероника Степанова в своем Instagram обратилась к другой лыжнице сборной России Евгении Крупицкой.

В прошедшие выходные 19-летняя Крупицкая впервые выступила за сборную России на Кубке мира.

«Ну что, Женя, покажем им через пару лет, чей гимн должен играть?» — написала Степанова.

12 декабря Крупицкая заняла 38 место в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка мира Давосе.