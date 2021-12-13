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Степанова — Крупицкой: «Ну что, Женя, покажем им через пару лет, чей гимн должен играть?»

Вероника Степанова в Instagram обратилась к Крупицкой
08:24

Российская лыжника Вероника Степанова в своем Instagram обратилась к другой лыжнице сборной России Евгении Крупицкой.

В прошедшие выходные 19-летняя Крупицкая впервые выступила за сборную России на Кубке мира.

«Ну что, Женя, покажем им через пару лет, чей гимн должен играть?» — написала Степанова.

12 декабря Крупицкая заняла 38 место в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка мира Давосе.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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