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17 марта, 12:00

Упавшую на чемпионате России лыжницу Невьянцеву выписали из больницы

Руслан Минаев
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Лыжницу Викторию Невьянцеву выписали из больницы после падения на чемпионате России.

«Виктория уже не в больнице, все опасения позади. У нее был ушиб. Не знаю, на счет того, закончен для нее чемпионат или нет, сейчас главная задача для нее — восстановиться. Думаю, в этом сезоне мы ее еще увидим», — цитирует ТАСС старшего тренера сборной Тюменской области Андрея Иванова.

16 марта Невьянцева упала во время квалификации к спринтерской гонке свободным стилем.

Источник: ТАСС
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