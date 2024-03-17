Упавшую на чемпионате России лыжницу Невьянцеву выписали из больницы
Лыжницу Викторию Невьянцеву выписали из больницы после падения на чемпионате России.
«Виктория уже не в больнице, все опасения позади. У нее был ушиб. Не знаю, на счет того, закончен для нее чемпионат или нет, сейчас главная задача для нее — восстановиться. Думаю, в этом сезоне мы ее еще увидим», — цитирует ТАСС старшего тренера сборной Тюменской области Андрея Иванова.
16 марта Невьянцева упала во время квалификации к спринтерской гонке свободным стилем.
Источник: ТАСС
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