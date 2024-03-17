Кулешова победила в скиатлоне на чемпионате России
Лыжница Анастасия Кулешова победила в скиатлоне на чемпионате России. Соревнования проходили в Малиновке (Архангельская область).
Чемпионка прошла дистанцию за 57 минут 23,8 секунды. Второе место завоевала Алина Пеклецова, отстав от лидера на 12,7 секунды. Третьей финишировала Лидия Горбунова +1.07,5.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2023/24
Малиновка (Архангельская область)
Скиатлон
1. Анастасия Кулешова — 57.23.8
2. Алина Пеклецова +12.7 секунды
3. Лидия Горбунова +1.07.5
Новости