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17 марта, 11:34

Кулешова победила в скиатлоне на чемпионате России

Руслан Минаев
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Анастасия Кулешова.
Фото ФЛГР

Лыжница Анастасия Кулешова победила в скиатлоне на чемпионате России. Соревнования проходили в Малиновке (Архангельская область).

Чемпионка прошла дистанцию за 57 минут 23,8 секунды. Второе место завоевала Алина Пеклецова, отстав от лидера на 12,7 секунды. Третьей финишировала Лидия Горбунова +1.07,5.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023/24

Малиновка (Архангельская область)

Скиатлон

1. Анастасия Кулешова — 57.23.8

2. Алина Пеклецова +12.7 секунды

3. Лидия Горбунова +1.07.5

Анастасия Кулешова
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