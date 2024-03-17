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17 марта, 12:32

Большунов выиграл скиатлон на 20 км на чемпионате России в Малиновке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона на 20 км на чемпионате России в Малиновке.

Большунов преодолел дистанцию за 52 минуты 4.0 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин, отставший от лидера на 0,3 секунды. Третьим стал Сергей Ардашев (отставание +2,1).

Большунов продлил свою победную серию до 23 побед кряду. Он не уступал первое место ни в одной из гонок текущего сезона.

Чемпионат России. Малиновка

Скиатлон. Мужчины

1. Александр Большунов — 52.04,0

2. Алексей Червоткин — +0,3

3. Сергей Ардашев — +2,1

4. Савелий Коростелев — +3,6

5. Андрей Мельниченко — +4,5

6. Павел Соловьев — +6,7

Александр Большунов
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