Тюменская область может принять этап Кубка мира по лыжным гонкам

Тюменская область готова провести этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2020/21 и 2021/22. Об этом во время чемпионата России по биатлону сообщил губернатор региона Александр Моор. По его словам, власти региона подготовили письмо о желании принять соревнования.

– У Тюменской области богатый опыт организации спортивных праздников разного масштаба. Несмотря на то, что у нас пока международных турниров не проводится, – цитирует Моора Тюменская арена. – Тем не менее, "Жемчужина Сибири" принимает не только биатлонные старты, но и соревнования по лыжным гонкам. Также здесь проводились состязания по велоспорту, спортивному ориентированию. И, конечно же, круглый год в этом Центре проводят тренировочные сборы не только наши областные дружины, но сборные разных российских регионов и даже других стран.

Поэтому "Жемчужина Сибири" востребована, и, безусловно, вся её инфраструктура и наша команда специалистов готовы к проведению на самом высоком уровне любых соревнований. Мы будем подавать заявку на 2020 год на проведение биатлонной "Гонки чемпионов". И, по согласованию с федерацией лыжных гонок России, подготовили письмо, подтверждающее, что регион готов принять этап Кубка мира в сезонах-2020/21 и 2021/22.