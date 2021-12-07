Тренер Вероники Степановой заявил, что не сомневался в лыжнице в эстафете на этапе Кубка мира

Личный тренер российской лыжницы Вероники Степановой Петр Яковлев высказался о выносливости спортсменки.

Ранее сборная России выиграла эстафету Кубка мира. Степанова бежала заключительный этап и пришла на финиш первая.

«Когда Веронику поставили в Лиллехаммере на заключительный этап эстафеты, то у меня не было в отношении нее никаких волнений. Да, соперницы Вероники могли оказаться сильнее, но сама она очень любит «заварушку». Ей всегда ранее доверяли первые этапы, но и в Норвегии я был в ней уверен, что она не отпустит от себя соперниц и будет с ними рядом. Вероника бежала последний этап в феврале на юниорском чемпионате мира, и получилось у нее все неплохо», — цитирует Яковлева ТАСС.