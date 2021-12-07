Герой женской эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере россиянка Вероника Степанова в интервью «СЭ» рассказала о своем отношении к выступлениям при экстремально низких температурах.

— Самая холодная погода, в которую тренировались?

— Это было все-таки в Вершине Тёи. Под минус 30. Но там еще влажность высокая. Ничего, закутались как капусты — и вперед.

— Когда мужская сборная Норвегии снялась в Руке из-за мороза, а Йохауг потом вышла на старт, о чем думали?

— Ох. Йохауг вновь и вновь кому-то что-то доказывает. Когда уже уйдет? Да шучу. Не надо. Мы ее сами отодвинем. А ребята где-то струсили, а где-то поберегли себя. Потеряли очки в Кубке мира. Ну, их проблемы.

— Какие условия должны быть, чтобы вы отказались выходить на старт?

— Я должна быть при смерти (смеется). Я за любую возможность выступать! Ради этого же тренируюсь, не так ли? Даже когда в прошлом году мне сказали, что еду в Энгандин, где был масс-старт на моей непрофильной классической десятке и коньковое преследование на 30 км, я очень сильно обрадовалась. Гонки, Кубок мира — класс!

Полностью интервью Вероники Степановой читайте на сайте «СЭ»