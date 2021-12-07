«Ты умеешь говорить? Ты точно русская?» Степанова — о реакции Йохауг на поздравление
20-летняя Вероника Степанова стала одним из открытий этапа Кубка мира в Лиллехаммере. Ее финиш в эстафете — одно из самых ярких событий зимнего сезона для российского спорта. При этом лыжница отличается нетипичной для нашей страны открытостью.
— Я — за активность, — объясняет Степанова. — Зачем закрываться? Время зашторивания окон прошло. Это на Олимпиаде в Сочи Крюков с Петуховым выкидывали телевизоры из своих номеров. Сейчас нам нужно быть на одной волне с этим миром. Открываться, рассказывать о себе, не бояться иметь свое мнение.
— Наверняка слышали, как Тириль Экхофф сказала, что у российских биатлонисток сучий взгляд?
— Да-да, что только Юрлова-Перхт улыбается.
— Просто только Екатерина говорит по-английски.
— К счастью, у меня нет проблемы языкового барьера. Активно общаюсь с немками, Хеленой Марией Фоссесхольм. В субботу, кстати, поздравила Йохауг. Так она на меня с таким шоком смотрела. Типа: «Что? Ты меня поздравила? Ты умеешь говорить? Ты точно русская?».
Я — за контакт. Готова даже обсудить совместные сборы в следующий подготовительный период. Мне скрывать нечего, а посмотреть, как работают другие — интересно.
Полное интервью Вероники читайте на сайте «СЭ» в ближайшее время
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