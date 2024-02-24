Тренер Степановой — о перепалке лыжницы с Большуновым: «Неприятно читать подобные вещи»

Егор Сорин, тренер российской лыжницы Вероники Степановой, отреагировал на перепалку спортсменки с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

«Пока перепалка между Вероникой и Александром никак не влияет на атмосферу в коллективе. Однако, конечно, неприятно читать подобные вещи в СМИ. Попытаемся максимально сгладить все перепалки и негативные моменты. Не разговаривал по этому поводу ни с Вероникой, ни с Юрием Викторовичем [Бородавко], ни с самим Александром. Надеюсь, все это останется только в прессе. Но не хотелось бы, чтобы внутри сборной команды были негативные настроения, чтобы это продолжалось, и из-за этого нарушалась атмосфера», — приводит Sport24 слова Сорина.

Изначально Степанова назвала победы Большунова скучными. Лыжник позже рассказал, что многие писали ему и извинялись за слова Вероники. В ответ на это Степанова заявила, что ее не волнует мнение других людей.

23 февраля Большунов и Степанова стали победителями в своих гонках в «Гонке Легкова».