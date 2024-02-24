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Лыжные гонки

24 февраля, 15:38

Губерниев — о перепалке Большунова и Степановой: «Саша, жги! Сейчас самое время заявлять о себе постоянно»

Алина Савинова
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Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал перепалку олимпийских чемпионов по лыжным гонкам Александра Большунова и Вероники Степановой.

«Степанова отжигает. Ника — большая молодец, делает шоу. Она возмутитель спокойствия, приковывает внимание. У Большунова другая философия. Саша — великий и более скромный, по-другому воспитан и, кстати говоря, немного старше Степановой. Могу только одно сказать Большунову: Саша, жги! Сейчас самое время заявлять о себе постоянно. Это касается и Степановой, и Большунова. Шоу должно продолжаться. Ника уже давно это поняла, она провоцирует. Хочу посоветовать Большунову перечитать Карлсона и начинать немножко низводить, курощать и дурака валять, что иногда с успехом в перерыве между своими блистательными победами делает Ника Степанова», — цитирует Губерниева Sport24.

Изначально Степанова назвала победы Большунова скучными. Лыжник позже рассказал, что многие писали ему и извинялись за слова Вероники. В ответ на это Степанова заявила, что ее не волнует мнение других людей.

23 февраля Большунов и Степанова стали победителями «Гонки Легкова» в Подмосковье.

Источник: Sport24
Александр Большунов
Вероника Степанова
Дмитрий Губерниев
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