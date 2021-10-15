Егор Сорин о признании Бьорген: «Почему молчит Зеппельт?»

Егор Сорин, муж и тренер российской лыжницы Татьяны Сориной, рассказал, что он думает об откровениях норвежки Марит Бьорген. Ранее Бьорген рассказала о положительном допинг-тесте на чемпионате мира-2017.

«Мне бы очень хотелось услышать мнение на этот счет не врачей сборной Норвегии, а профессиональных специалистов-фармакологов, честно скажу, — цитирует Сорина RT. — Если такое случилось, почему не поднять все пробы Бьорген за десять лет, тем более что такая возможность прописана в правилах WADA?

Почему молчит Хайо Зеппельт со своими расследованиями и борьбой за чистоту спорта? Под нашу страну он копал с очень большим рвением. Так почему сейчас не сделать то же самое в отношении страны, в которой в одном виде спорта насчитывается уже три допинговых случая?»

В анализе мочи спортсменки было найдено запрещенное вещество — 19-норандростерон. Высокая концентрация вещества в пробе была вызвана применением препарата Primolut-N, который Бьорген использовала для коррекции менструального цикла. Санкции к ней применены не были.