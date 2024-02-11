Бородавко: «Ступак сейчас действительно не в лучшей форме, у нее есть сложности»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о психологическом состоянии Юлии Ступак.

В пятницу, 9 февраля президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что у спортсменки есть «проблемы с головой».

«Ступак действительно сейчас не в лучшей форме. Елена Валерьевна высказала свою позицию, на которую она имеет право. Я не собираюсь комментировать слова президента о Ступак, так как тут ничего такого нет. Конечно, есть критерии и показатели, которые должны соблюдаться, но пока у Юли есть сложности. Надеюсь, что это все пройдет», — приводит Sport24 слова Вяльбе.

Ступак не смогла преодолеть квалификацию в спринте на Спартакиаде в Тюмени. 10 февраля спортсменка не вышла на старт скиатлона.