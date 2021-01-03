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Тренер сборной России Бородавко: «Радует, что Большунов сохранил первое место»

14:50
Юрий Бородавко.
Юрий Бородавко.
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» победу Александра Большунова в гонке преследования «Тур де ски».

— Стопроцентной гарантии и уверенности, что его не обгонят, никто не может дать, — сказал Бородавко. — Все борются, Мальцев показал хороший результат и показал второе место. Приятно радует, что Большунов сохранил свое первое место, а Мальцев укрепил второе. Все идет по плану. Но спортсмены настраиваются на каждую новую гонку, не думая о каких-то бонусных секундах. Важна только сумма секунд, с которой они подойдут к заключительной гонке. Вот это важно.

Ранее трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по лыжам Максим Вылегжанин назвал закономерной победу 24-летнего Большунова в гонке преследования в Швейцарии.

(Константин Колмаков)

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