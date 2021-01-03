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Вылегжанин назвал закономерной победу Большунова в гонке преследования «Тур де Ски»

14:35
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин прокомментировал «СЭ» победу российского лыжника Александра Большунова в гонке преследования «Тур де Ски».

Второе место занял соотечественник Большунова — Артем Мальцев, третий — француз Морис Манифик.

— Победа Большунова закономерна, нет ничего неожиданного, — сказал Вылегжанин. — Он и в прошлом сезоне показывал, что умеет бегать. Не зря он в прошлом году общий зачет Кубка мира. Конечно, конкурентов меньше, нет сильных норвежцев, это менее красивые победы. Но все гонки Саша бежит хорошо. Впереди много гонок.

После гонки Большунов отметил, что ему было особенно тяжело на последних кругах.

(Константин Колмаков)

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