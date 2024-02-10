Егор Сорин: «Для Степановой любое место кроме первого считается неудачным»

Тренер Егор Сорин прокомментировал для «СЭ» успехи спортсменок из своей группы.

10 февраля Вероника Степанова победила в скиатлоне на Спартакиаде 2024, а днем ранее Анастасия Фалеева выиграла спринт.

— Считаете ли женскую часть своей группы сильнейшей в России? Золотых медалей у ваших спортсменок точно больше всех.

— Если кто-то выигрывает гонку не из моей группы, то уже можно сказать, что результат неудовлетворительный. В данный момент в группе собрались сильнейшие спортсменки. Поэтому они должны выигрывать. Любой результат вне тройки считается не очень хорошим. Даже вот сейчас в скиатлоне Лиза Пантрина заехала пятой. Для нее это неудовлетворительно. Понятно, что у Анастасии Фалеевой не было шансов за тройку бороться, Дарья Непряева за десятку поборолась — уже хорошо. И, конечно, для Вероники Степановой любое место кроме первого считается неудачным, — сказал Сорин «СЭ».