Егор Сорин рассказал о переходе в свою группу Дарьи Непряевой

Тренер Егор Сорин рассказал «СЭ» о переходе лыжницы Дарьи Непряевой в его группу из группы Юрия Бородавко.

9 февраля Непряева заняла третье место в спринте классическим стилем на Всероссийской спартакиаде 2024.

— С удивлением узнал, что к вашей группе присоединилась Дарья Непряева. Как так получилось?

— Тренерский штаб решил, что со сбора в Цахкадзоре будет готовиться в моей группе. Ту работу, которую она делала летом, тот потенциал, который в ней заложен, — это дает результаты. А мы только точечно поработали в подводке к Спартакиаде. У нее сейчас достаточно хорошее состояние. В принципе неплохой результат. В спринте третье место, в скиатлоне — 12-е, — сказал Сорин «СЭ».