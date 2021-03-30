Тренер Большунова рассказал, почему лыжник не выступил в «разделке» на чемпионате России

Тренер сборной России Юрий Бородавко 30 марта в интервью «СЭ» рассказал, почему Александр Большунов не принимал участие в гонке с раздельным стартом на 15 км на чемпионате России в Тюмени.

«На разминке почувствовал, что тяжеловато стоять, приняли решение не стартовать. У него был выезд в Москву на день, он поздно ложился, увидел, что самочувствие не очень хорошее, решил поберечься к спринтерской эстафете. Зачем ездил? Ему было нужно побыть день в Москве. Сегодня рано вставать, почти бессонная ночь. Не было полноценного восстановления, возникло такое недомогание», — сказал Бородавко.

Ранее 30 марта стало известно, что Большунов не пришел на предстартовую процедуру получения чипа для фиксации отсечек на трассе.

(Дмитрий Кузнецов)