Большунов неожиданно снялся с индивидуальной гонки на чемпионате России

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов неожиданно снялся с индивидуальной гонки на 15 км коньковым ходом на чемпионате страны.

Россиянин должен был выступать под 32-м номером. С утра лыжник разминался и готовился к гонке, однако на старте так и не появился.

Судья соревнований затруднилась прояснить корреспонденту «СЭ» причину снятия. «Нас в известность в таких случаях не ставят. Он просто не вышел на старт, не получил вовремя свой чип».

На чемпионате мира в Оберстдорфе Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте.