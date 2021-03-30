Мальцев выиграл «разделку» на чемпионате России по лыжным гонкам в отсутствии Большунова

Российский лыжник Артем Мальцев 30 марта стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

Мальцев прошел дистанцию за 33 минуты и пять секунд, что на 34 секунды быстрее, чем Иван Якимушкин, и на 35 — чем Андрей Ларьков.

Ранее 30 марта «СЭ» сообщал, что Александр Большунов в последний момент снялся с «разделки» на чемпионате России.

По словам тренера сборной России Юрия Бородавко, Большунов чувствовал себя нехорошо после приезда из Москвы.

1. Артем Мальцев — 33.05,4

2. Иван Якимушкин +34,7

3. Андрей Ларьков +35,0

4. Артем Николаев +40,1

5. Денис Спицов +46,2

6. Сергей Турышев +55,9

7. Александр Кулешов +58,3

8. Алексей Червоткин +1.00,7