Мальцев выиграл «разделку» на чемпионате России по лыжным гонкам в отсутствии Большунова
11:53
Российский лыжник Артем Мальцев 30 марта стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.
Мальцев прошел дистанцию за 33 минуты и пять секунд, что на 34 секунды быстрее, чем Иван Якимушкин, и на 35 — чем Андрей Ларьков.
Ранее 30 марта «СЭ» сообщал, что Александр Большунов в последний момент снялся с «разделки» на чемпионате России.
По словам тренера сборной России Юрия Бородавко, Большунов чувствовал себя нехорошо после приезда из Москвы.
1. Артем Мальцев — 33.05,4
2. Иван Якимушкин +34,7
3. Андрей Ларьков +35,0
4. Артем Николаев +40,1
5. Денис Спицов +46,2
6. Сергей Турышев +55,9
7. Александр Кулешов +58,3
8. Алексей Червоткин +1.00,7
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