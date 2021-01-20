Тренер Большунова прокомментировал возможный переход лыжника в биатлон

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на информацию о возможном переходе Александра Большунова в биатлон.

«Я просто удивляюсь журналистам, падким до таких новостей. Ребята, вы немного голову включайте! Отличайте обычный пранк от серьезного высказывания. Биатлон — это очень серьезный вид спорта, где люди также очень серьезно работают. Их гоночная подготовка на очень высоком уровне. Нельзя сказать, что они пешеходы. Нужно с уважением относиться к представителям другого вида спорта. И не делать признаний, что сейчас придет и начнет объезжать всех на одной ноге. Вы видите, что происходит со Стиной Нильссон, которая перешла в биатлон из лыжных гонок (шведка заняла 69-е и 99-е места в двух спринтерских гонках на Кубке IBU — прим. «СЭ»)», — цитирует «Спорт день за днем» Бородавко.

Большунов — двукратный победитель «Тур де Ски» и обладатель Кубка мира по лыжным гонкам. Ранее Александр Большунов-старший в интервью «РИА Новости» ответил на вопрос о возможном переходе сына в биатлон. Сам спортсмен ранее не исключал такую возможность.