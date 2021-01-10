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Большунов не исключил, что может перейти в биатлон

16:24
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Четырехкратный призер Олимпиады-2018 по лыжным гонкам Александр Большунов не исключил, что в будущем может перейти в биатлон.

«Могу ли я оказаться в биатлоне? Ой, пока тут еще не все проблемы решил, когда в лыжных гонках все будет хорошо, тогда можно подумать и о переходе в биатлон», — сказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Александр Большунов лидирует в общем зачете «Тур де Ски» накануне заключительного масс-старта. «СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию гонки.

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