Большунов не исключил, что может перейти в биатлон

Четырехкратный призер Олимпиады-2018 по лыжным гонкам Александр Большунов не исключил, что в будущем может перейти в биатлон.

«Могу ли я оказаться в биатлоне? Ой, пока тут еще не все проблемы решил, когда в лыжных гонках все будет хорошо, тогда можно подумать и о переходе в биатлон», — сказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Александр Большунов лидирует в общем зачете «Тур де Ски» накануне заключительного масс-старта. «СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию гонки.