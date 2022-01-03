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Терентьев снялся с заключительного этапа «Тур де Ски»

21:30
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Российский лыжник Александр Терентьев отказался от участия в заключительном этапе «Тур де Ски», сообщил сам спортсмен в своем Instagram.

«Дорогие болельщики! Спасибо вам за поддержку, — написал Тереньтев. — Но, к сожалению, мой тур закончился. Нет, со здоровьем все хорошо, это совместное решение с тренером. Сейчас будет лучше отдохнуть и начать с чистого листа».

22-летний Терентьев перед последней гонкой «Тур де Ски» занимал 21-е место. Лидеру многодневки норвежцу Йоханнесу Клебо он уступал шесть минут и 33 секунды.

4 апреля «Тур де Ски» завершится масс-стартом на 10 километров свободным стилем.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CYRg3zpIeYX/

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Евгений Петров все материалы автора
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