Терентьев снялся с заключительного этапа «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Терентьев отказался от участия в заключительном этапе «Тур де Ски», сообщил сам спортсмен в своем Instagram.

«Дорогие болельщики! Спасибо вам за поддержку, — написал Тереньтев. — Но, к сожалению, мой тур закончился. Нет, со здоровьем все хорошо, это совместное решение с тренером. Сейчас будет лучше отдохнуть и начать с чистого листа».

22-летний Терентьев перед последней гонкой «Тур де Ски» занимал 21-е место. Лидеру многодневки норвежцу Йоханнесу Клебо он уступал шесть минут и 33 секунды.

4 апреля «Тур де Ски» завершится масс-стартом на 10 километров свободным стилем.