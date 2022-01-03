Терентьев снялся с заключительного этапа «Тур де Ски»
21:30
Российский лыжник Александр Терентьев отказался от участия в заключительном этапе «Тур де Ски», сообщил сам спортсмен в своем Instagram.
«Дорогие болельщики! Спасибо вам за поддержку, — написал Тереньтев. — Но, к сожалению, мой тур закончился. Нет, со здоровьем все хорошо, это совместное решение с тренером. Сейчас будет лучше отдохнуть и начать с чистого листа».
22-летний Терентьев перед последней гонкой «Тур де Ски» занимал 21-е место. Лидеру многодневки норвежцу Йоханнесу Клебо он уступал шесть минут и 33 секунды.
4 апреля «Тур де Ски» завершится масс-стартом на 10 километров свободным стилем.
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