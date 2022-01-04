«Тур де Ски», женский масс-старт в гору: где смотреть и во сколько начало гонки
09:15
Сегодня, 4 января, в Ленцерхайде (Швейцария) пройдет заключительный день лыжной многодневки «Тур де Ски». В 13.30 по московскому времени состоится женский масс-старт в гору свободным стилем на 10 км.
Состав сборной России: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева, Христина Мацокина.
Наталья Непряева возглавляет зачет «Тур де Ски», ее отрыв от ближайшей преследовательницы — Эббы Андерссон из Швеции составляет 1 минуту 12 секунд.
Следить за ходом гонки можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
Читайте также
Самый отчаянный нокаутер начала XX века. Работал вышибалой уже в 15 лет, был убит трусливым выстрелом в спину
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю