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«Тур де Ски», женский масс-старт в гору: где смотреть и во сколько начало гонки

09:15
Наталья Непряева. Фото Global Look Press
Наталья Непряева. Фото Global Look Press
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Сегодня, 4 января, в Ленцерхайде (Швейцария) пройдет заключительный день лыжной многодневки «Тур де Ски». В 13.30 по московскому времени состоится женский масс-старт в гору свободным стилем на 10 км.

Состав сборной России: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева, Христина Мацокина.

Наталья Непряева возглавляет зачет «Тур де Ски», ее отрыв от ближайшей преследовательницы — Эббы Андерссон из Швеции составляет 1 минуту 12 секунд.

Следить за ходом гонки можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

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Сергей Ревенко все материалы автора
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