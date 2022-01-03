Клебо высказался о соперничестве с Большуновым перед финальной гонкой «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о своем лидерстве в общем зачете Кубка мира после победы в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

«Чувствую, что прибавляю, физическая форма стала намного лучше. Будет здорово вернуться домой и перезарядиться перед Олимпиадой.

Отрыв от Большунова две минуты? Если все сойдется, то эти минуты быстро отыгрываются. Нужно хорошо подготовиться к завтрашней гонке», – цитирует Клебо NRK.

Вторым в гонке стал финн Иво Нисканен. Третье место занял россиянин Алексей Червоткин. Его соотечественники Денис Спицов и Александр Большунов пришли к финишу, соответственно, четвертым и пятым.