Журова: «Большунов сейчас сильнее всех»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на слова норвежского журналиста Петтера Соленга Скинстада, заявившего, что победы российского лыжника Александра Большунова на этапах Кубка России и Спартакиаде сильнейших-2024 были заранее спланированы.

«Какая глупость. Это даже не смешно. Им нужно что-то говорить. Сомневаюсь, что они следили за нашей Спартакиадой. И даже если следили. Просто Большунов сейчас сильнее всех. Вот и все. Ничего планировать тут не нужно. Пусть норвежцы и не воспринимает всерьёз уровень Спартакиады. А мы воспринимаем и всегда воспринимали. У нас ещё со времён СССР Спартакиада стояла в одном ряду с Олимпийскими играми. За победу на ней квартиры давали. Немало моих друзей таким образом заработали квартиры, машины. А после Спартакиады приезжали на чемпионаты мира и Олимпийские игры и всех там побеждали», — цитирует Vprognoze.ru Журову.

Большунов в своей карьере трижды становился олимпийским чемпионом. В нынешнем сезоне у 27-летнего лыжника на счету 23 гонки, 22 из которых он выиграл.