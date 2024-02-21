Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

21 февраля, 07:32

Журова: «Большунов сейчас сильнее всех»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на слова норвежского журналиста Петтера Соленга Скинстада, заявившего, что победы российского лыжника Александра Большунова на этапах Кубка России и Спартакиаде сильнейших-2024 были заранее спланированы.

«Какая глупость. Это даже не смешно. Им нужно что-то говорить. Сомневаюсь, что они следили за нашей Спартакиадой. И даже если следили. Просто Большунов сейчас сильнее всех. Вот и все. Ничего планировать тут не нужно. Пусть норвежцы и не воспринимает всерьёз уровень Спартакиады. А мы воспринимаем и всегда воспринимали. У нас ещё со времён СССР Спартакиада стояла в одном ряду с Олимпийскими играми. За победу на ней квартиры давали. Немало моих друзей таким образом заработали квартиры, машины. А после Спартакиады приезжали на чемпионаты мира и Олимпийские игры и всех там побеждали», — цитирует Vprognoze.ru Журову.

Большунов в своей карьере трижды становился олимпийским чемпионом. В нынешнем сезоне у 27-летнего лыжника на счету 23 гонки, 22 из которых он выиграл.

Александр Большунов. «Пусть лечит голову!» Слова норвежского эксперта о Большунове разозлили россиян
Источник: https://vprognoze.by/sportnews/othersports/11545688-zhurova-otvetila-na-predpolozheniya-norvezhcev-o-splanirovannyh-pobedah-bolshunova.html
Александр Большунов
Светлана Журова
2
1
Читайте также
РПЛ не допустила поле стадиона «Спартака» к проведению матчей
Путин выступил с посланием к Совету Федерации
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев посоветовал норвежскому журналисту, усомнившемуся в честности побед Большунова, обратиться к психиатру

Ступак: «От моей топовой формы сейчас 15 процентов»
Новости
RSS RSS
Все новости