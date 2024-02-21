Ступак: «От моей топовой формы сейчас 15 процентов»
Олимпийская чемпионка Юлия Ступак в интервью «СЭ» оценила свою текущую форму.
— Сколько процентов от твоей топовой формы сейчас?
— Мне кажется, что просто 15 процентов.
— Так мало?
— Да, очень мало. Не могу сказать всех моментов, почему конкретно так происходит, но это сугубо все на моей совести.
— Есть ли шанс, что в этом сезоне хотя бы за 50 процентов эта форма дойдет?
— Я, конечно, постараюсь, но шансы не так велики, как хотелось бы.
— Веришь ли в то, что вообще праймовая форма вернется?
— Я как-то не думала насчет этого. У меня никогда не было такого. Даже под таким углом не мыслю. Когда ты кайфуешь нереально, то у тебя вообще складывается. Я хочу, чтобы мои глаза всегда горели, глядя на стартовую и финишную табличку. Тогда вообще вопросов никаких.
— А сейчас как?
— Сейчас — это сейчас, — сказала Ступак.