Ступак: «От моей топовой формы сейчас 15 процентов»

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак в интервью «СЭ» оценила свою текущую форму.

— Сколько процентов от твоей топовой формы сейчас?

— Мне кажется, что просто 15 процентов.

— Так мало?

— Да, очень мало. Не могу сказать всех моментов, почему конкретно так происходит, но это сугубо все на моей совести.

— Есть ли шанс, что в этом сезоне хотя бы за 50 процентов эта форма дойдет?

— Я, конечно, постараюсь, но шансы не так велики, как хотелось бы.

— Веришь ли в то, что вообще праймовая форма вернется?

— Я как-то не думала насчет этого. У меня никогда не было такого. Даже под таким углом не мыслю. Когда ты кайфуешь нереально, то у тебя вообще складывается. Я хочу, чтобы мои глаза всегда горели, глядя на стартовую и финишную табличку. Тогда вообще вопросов никаких.

— А сейчас как?

— Сейчас — это сейчас, — сказала Ступак.