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«Не шучу — российские старты ничем не хуже международных». Лыжница Суркова — об отстранении россиян

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Призер Олимпиады-2018 Анна Суркова (Нечаевская-дев.) в интервью «СЭ» поделилась мнением о международной изоляции российского спорта.

«Если честно, я уже даже и не думаю о международных стартах. У нас так круто организован сезон, он такой насыщенный, столько много различных турниров, что даже и нет времени как-то думать об отстранении... Вот и не расстраиваюсь.

Практически не смотрю зарубежные соревнования. Максимум могу изучить результаты, посмотреть, кто на каких местах. Отдельные интересные гонки разве что. Но мне времени не хватает. Когда ты находишься дома, хочется уделять семье как можно больше внимания. А когда ты на сборах, то сконцентрирован прежде всего на себе, на своем результате, тренировочном процессе. Отвлекаться на кого-то еще не хочется.

 
Анна Суркова Нечаевская. «Наши старты сейчас не хуже международных — обделенными себя не чувствуем». Призер Олимпиады в Пхенчхане все еще в деле

В моей карьере много чего было. Каждый год что-то запоминается — и универсиада в Алма-Ате, и чемпионаты мира, гонки «Тур де Ски». Да и наши российские старты второй год подряд на уровне, я не шучу. Я бы сказала, что ничем не хуже больших международных, и это очень здорово. Обделенными себя не чувствуем», — сказала Суркова.

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных соревнованиях в соответствии с рекомендациями МОК из-за ситуации на Украине.

Анна Нечаевская
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