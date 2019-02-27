Сундбю взял золото ЧМ-2019 по лыжным гонкам. Бессмертных уступил ему всего 2,9 секунды

Норвежский лыжник Мартин Сундбю завоевал золото в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Россиянин Александр Бессмертных стал вторым, уступив 2,9 секунды. Третье место занял финн Иво Нисканен (отставание 20,4 секунды).

Россиянин Андрей Ларьков стал 4-м (22,8), Александр Большунов - 8-м (58,5), Максим Вылегжанин - 33-м (2.50,0).

Лыжные гонки

Зефельд (Австрия)

Чемпионат мира

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км (К)

1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - 38.22,6

2. Александр Бессмертных (Россия) - отставание 2,9

3. Иво Нисканен (Финляндия) - 20,4

4. Андрей Ларьков (Россия) - 22,8

5. Дидрик Тонсет (Норвегия) - 24,3

6. Дарио Колонья (Швейцария) - 33,9...

8. Александр Большунов (Россия) - 58,5...

33. Максим Вылегжанин (Россия) - 2.50,0

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