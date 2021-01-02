Ступак поделилась эмоциями от второго места в масс-старте на «Тур де Ски»

Российская лыжница Юлия Ступак поделилась эмоциями от второго места в женском масс-старте в Валь-Мюстаире в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Я очень рада, вчера были совсем другие эмоции. Сильно радоваться не буду, ведь надо беречь силы на следующую гонку. Спасибо моим лыжам, они прекрасно работали. Спасибо тренеру, вчера я на него ругалась, а сегодня люблю.



На самом деле, была ошибка, на последнем спуске я поменяла лыжню, поехала одна, не в потоке. Надо было вставать на Диггинс, чтобы быть в потоке, выкатываться по-другому. Может, получилось бы поработать со Сван. Она очень сильный спринтер, дистанционщик и финишер», — сказала в эфире «Матч ТВ» Ступак.

Ступак уступила победителю масс-старта — шведке Линн Сван — 0,7 секунды.