Большунов не смог выйти в финал спринта на заключительном этапе Кубка России по лыжным гонкам

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не смог выйти в финал спринта свободным стилем на заключительном этапе Кубка России в Кировске.

В первом полуфинале 27-летний лыжник занял третье место, уступив лидеру Ивану Горбунову +0,60 секунды. Как лаки-лузеры в финальную часть соревнований пробились Сергей Забалуев и Сергей Волков.

Большунов является лидером общего зачета Кубка России. Он набрал 923 балла в текущем сезоне, выиграв все предыдущие гонки.

Седьмой этап Кубка России-2023/24 по лыжным гонкам проходит с 2 по 7 апреля в Кировске (Мурманская область).