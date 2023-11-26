Степанова выиграла гонку классическим стилем на первом этапе Кубка России

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Российская лыжница Вероника Степанова стала победительницей гонки классическим стилем на первом этапе Кубка России, который проходит на Вершине Теи (Хакасия).

22-летняя спортсменка прошла дистанцию за 29 минут и 17,6 секунды. Второй стала Анастасия Кулешова (отставание 28 секунд), третьей — Алина Пеклецова (+33,4).

Лыжные гонки.

Кубок России, первый этап.

Классический стиль

Женщины

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 29.17,6

2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) — отставание 28 секунд.

3. Алина Пеклецова (Архангельская область) +33,4