Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:54

Губерниев: «Зимой идет снег, в лыжах побеждает Большунов. Ничего удивительного»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Александра Большунова в спринте свободным стилем на Кубке России, который проходит на Вершине Теи (Хакасия).

«Большунов сильнейший лыжник, он и победил, несмотря на все свои проблемы. Другой вопрос, что у девчонок сильнейшие пока не побеждают, посмотрим, что дальше будет. Знаете, зимой идет снег, в лыжах побеждает Большунов. Ничего в этом удивительного нет. Он лидер, он и победил», — сказал Губерниев «СЭ».

26-летний лыжник финишировал за 3 минуты и 40,99 секунд.

26 ноября на Кубке России состоится гонка на 15 километров классическим стилем.

Александр Большунов
Дмитрий Губерниев
1
Читайте также
Новая звезда UFC — экс-модель Playboy. Она берет самые безумные интервью
«Они не понимают, где находятся». Джокович разгневал ВАДА, Черногорию и Косово
В Госдуме предложили принять федеральный закон о русском народе
СМИ Украины сообщили о новых взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги
Один человек погиб и шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бородавко прокомментировал победу Большунова в спринте на Кубке России

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости