Вероника Степанова: «Йохауг и Карлссон не небожители, с ними можно бороться»

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала свое выступление на этапе Кубка мира в Давосе. В последней гонке 20-летняя лыжница заняла 10-е место.

«Мое первое попадание в тoп-10 в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира. Сегодня мне впервые стало очевидно, что Тереза и Фрида — не небожители, на определенных дистанциях, конкретных соревнованиях с ними можно бороться. Пока не побеждать — но бороться. Мне 20 лет, я никуда не тороплюсь», — написала Степанова.

Также спортсменка рассказала о подготовке к Олимпиаде.



«Программу подготовки к Олимпиаде изменили — я пропускаю Дрезден, куда хотела поехать, проведу больше времени в горах и побегу первые два этапа Тур де Ски. Почему именно так — опять же вопрос к тренерам, если сочтут нужным рассказать. Я не люблю и не буду комментировать тренировочный процесс вообще и свою подготовку в частности — для меня это все глубоко личная информация. Спасибо за понимание», — добавила Степанова.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.